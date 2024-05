Le Derby Explosif : Diambars FC contre La Linguère Saint Louis en Direct sur Leral TV !

🔥 Ne ratez pas le choc des titans ! 🔥



Demain, le 12 Mai 2024 à 17h, préparez-vous pour le derby explosif entre Diambars FC et La Linguère Saint Louis ! Une confrontation épique qui promet d'électriser les terrains et de captiver les cœurs des fans de football.



Suivez l'action en direct sur Leral TV, Leral Net et Leral FM pour ne rien manquer de cette bataille acharnée pour la victoire. Les deux équipes sont prêtes à en découdre et à tout donner sur le terrain. Qui sortira vainqueur de ce duel palpitant ?



Restez connectés et vibrez au rythme du football avec nous ! 📺⚽ #DerbyDiambarsVsLinguère