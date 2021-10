Le Dg de la Sodagri salue la réouverture des frontières Sénégal-Guinée «C’est une grande bouffée d’oxygène pour Diaobé » De toutes les localités du Sénégal, Diaobé est celle qui a le plus souffert de l’arrêt de la circulation des personnes entre le Sénégal et la Guinée, du fait de son marché hebdomadaire dont les principaux échanges se passent avec le pays de Alpha Condé. Aussi la reprise du trafic routier mercredi dernier a-t-elle soulevé une certaine joie dans la cité-marché, joie partagée par le Dg de la Sodagri, Alpha Bocar Baldé.

Alpha Bocar Baldé, Directeur général de la Société de développement agricole et industriel du Sénégal (Sodagri), a manifesté sa joie avec tout ce monde qu’il a rencontré, vendredi passé, dans ce plus grand lieu d’échanges entre le Sénégal et le pays de Alpha Condé.



C’était à l’occasion du programme des «72 heures d’actions sociales» que le natif du village de Soutouré a déroulé dans les villages de Diaobé, Soutouré, Kabendou et Maréwé. Dans ce marché, sur fonds propres, le Dg Baldé a offert un important lot de masques et des poubelles pour la salubrité des lieux.



Après quoi, il a exprimé toute sa joie de voir le trafic routier reprendre entre ces deux pays. Il a notamment dit : «L’ouverture de cette frontière est une grande bouffée d’oxygène pour Diaobé, pour tout le département, pour toute la sous-région. Cela va permettre la reprise des activités. Actuellement, l’économie de Diaobé est au ralenti, tout le monde en a souffert. Plusieurs secteurs d’activités sont affectés par la fermeture de la frontière.»



Auparavant, le représentant des transporteurs guinéens, Amadou Touré, a montré que Alpha Bocar est chanceux pour être venu dans ces lieux au lendemain de cet heureux événement.



«C’est pourquoi vous avez rencontré des visages souriants et radieux. Nous remercions tous ceux qui ont facilité cette ouverture», soutient M. Touré. Mme Hadjia Salimatou Bâ, présidente des femmes commerçantes guinéennes, a encouragé le Colonel Doumbouya à œuvrer pour le raffermissement des liens entre les pays de la sous-région pour le bonheur des populations de l’espace Cedeao.

