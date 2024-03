Le Directoire de campagne d'Amadou Bâ répond à Ousmane Sonko: «On espérait que l’isolement lui donnerait un minimum de maturité»

«C’est avec une consternation mêlée de déception, que les Sénégalais ont suivi la conférence de presse de M. Ousmane Sonko de ce vendredi 15 mars 2024. ‘’Chassez le naturel et il revient au galop !’’.



Décidément, entre Ousmane Sonko et la diffamation, le dénigrement, le mensonge et la manipulation, c’est une histoire d’amour. Après avoir bénéficié de la clémence du Président Macky Sall et humé à nouveau l’air de la liberté, le voilà qui récidive, en consacrant toute une conférence de presse à des diffamations et des calomnies insipides contre le président Amadou Bâ. On espérait que l’isolement lui aurait permis d’acquérir un minimum de maturité et de sagesse, l’éloignant ainsi de la violence verbale et physique, qui est l’unique programme de sa mouvance politique.



Hélas ! Rien ni personne ne saurait le détourner de sa volonté de rester au service de la paix, une vraie paix, une paix positive, qui constitue le ciment de la liberté, de la sécurité, de la prospérité partagée, ainsi que l'ouverture au monde».













