Le Dojo national réduit en poussière : 50 ans d'histoire et de mémoire du judo sénégalais, effacés Malgré l’alerte et le cri du cœur des judokas du Sénégal, le Dojo national a été réduit en poussière. C’est ainsi, 50 ans d'histoire et de mémoire du judo sénégalais qui sont effacés. Le message d’adieu d’un adepte de ce sport martial…

Rédigé par leral.net le Jeudi 18 Janvier 2024 à 10:02 | | 0 commentaire(s)|

Ci-git, le Dojo national, agressé le 13 janvier et mort le 16 du même mois de l'an 2024, agressé par des bulldozers qui se sont trompés de mission dans un pays en développement.



Au lieu de bâtir des infrastructures, ils détruisent des monuments au nom de l'émergence. Ainsi, avec son décès, le dojo emporte avec lui, 50 ans d'histoire et de mémoire du judo sénégalais.



Que les hommes et les femmes de ce pays retiennent l'essentiel : Le dojo national Maître Amara Dabo, a rendu l'âme à cause d'une absence de vision, de valeurs et d'ambition des dirigeants sportifs et des autorités politiques de son pays.



Adieu Dojo, rejoint ton illustre parrain et tous les judokas qui nous ont devancés au paradis.











Maitre Jules, un des nombreux pensionnaires du dojo



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook