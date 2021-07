Le Douanier Léon Youga Faye inhumé hier : émotion et tristesse étaient au rendez-vous Le Douanier Léon Youga Faye, tué récemment à Rosso Sénégal, repose désormais au cimetière catholique de Mont-Rolland où sa dépouille a été accompagnée ce week-end par une foule nombreuse, après la cérémonie de levée du corps à l’hôpital Saint Jean de Dieu de Thiès.

La tristesse était à son comble lors de la levée du corps, en présence de ses frères d’arme qui ont rendu les honneurs à sa dépouille. C’était devant la famille inconsolable, qui a versé beaucoup de larmes, mais aussi les religieux de l’église.



Les témoignages ont été unanimes sur l’homme, qui était le soutien de plusieurs familles. Bernard Mendy, son couturier attitré, révèle que le défunt lui avait récemment remis un tissu pour les besoins de la tenue qu’il devait porter le 15 août prochain.



D’un commerce très facile, selon les témoignages, il était également la générosité personnifiée et il partageait tout avec sa famille, ses amis, ses voisins. Il s’y ajoute que la violence n’a jamais fait partie de sa vie et il était toujours souriant.



