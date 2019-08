Le Doyen des juges d’instruction maintient Guy Marius Sagna en prison Le Doyen des juges d’instruction du Tribunal de Grande instance de Dakar, a rejeté ce jeudi 08 août 2019, la demande de mise en liberté d’office introduite par les avocats de l’activiste Guy Marius Sagna.

Rédigé par leral.net le Vendredi 9 Août 2019

« Je confirme que le Doyen des juges d’instruction vient de rejeter la demande de mise en liberté d’office introduite pour le compte de Guy Marius Sagna, au motif qu’il n’a pas été entendu sur le fond, que les faits sont graves et que sa libération pourrait troubler l’ordre public », a confié Me Moussa Sarr à la presse.



Cependant, tout n’est pas encore perdu pour Guy Marius Sagna. Son avocat indique qu’avec ses camarades, ils ont immédiatement introduit un recours devant la chambre d’accusation de la Cour d’Appel de Dakar pour obtenir la libération du membre de Frapp France Dégage, arrêté pour fausse alerte au terrorisme depuis 3 semaines.

