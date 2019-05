Le Doyen des juges sur l'affaire Khalifa Sall: "Je suis quitte avec ma conscience"

Rédigé par leral.net le Samedi 4 Mai 2019 à 09:51 | | 0 commentaire(s)|

Le doyen des juges d’Instruction du Tribunal de Grande instance de Dakar a évoqué l’affaire Khalifa Sall hier, lors du séminaire de l’UMS sur la « Détention provisoire et peines alternatives à l’incarcération».



Samba Sall a répondu aux avocats de l’ancien maire de Dakar, qui disent que la parole leur a été refusée au moment de l’inculpation de leur client.



Le juge d’instruction indique que ceux qui contestent cette disposition, ne doivent s’en prendre qu’au législateur.



Sur le cautionnement en immeubles proposé à l’époque par Khalifa Sall et qu’il avait refusé, il soutient qu’il s’est simplement conformé aux textes. Selon lui, l’article 134 du code de procédure pénale dit que le cautionnement doit être fait en espèces. « Moi je suis très conservateur et je m’en limite aux textes », se défend-il.



« Je suis quitte avec ma conscience », a-t-il ajouté, selon ses propos rapportés le journal Les Echos.



Samba Sall est revenu sur la célérité dans laquelle le dossier a été traité. Cela explique, à ses yeux, par le simple fait qu’il n’y a plus d’actes extérieurs à faire. « Les témoins sont là, le dépôt des rapports, l’expertise etc… et qu’on ne me parle pas de témoins fantaisistes », dit-il.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos