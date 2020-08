Le FC Barcelone choisit Ronald Koeman comme nouvel entraîneur (Officiel)

Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Août 2020 à 13:44 | | 0 commentaire(s)|

Le FC Barcelone a officialisé ce mercredi l’arrivée de Ronald Koeman au poste d’entraîneur. Le Néerlandais remplace Quique Setién, limogé lundi.



Son arrivée ne faisait guère de doute depuis l’éviction de Quique Setién : Ronald Koeman a officiellement été nommé entraîneur du Barça ce mercredi. Ancien joueur du club (1989-1995), le technicien s’est engagé jusqu’au 30 juin 2022. Il sera présenté à la presse ce mercredi après-midi à partir de 18 heures.



Son arrivée intervient après la déroute des Blaugranas face au Bayern (2-8) en quarts de finale de la Ligue des champions. Elle aura des conséquences pour les Pays-Bas dont Koeman était le sélectionneur depuis le 6 février 2018. « La légende blaugrana, héros de Wembley, l’homme qui a offert au Barça sa toute première victoire dans la Coupe d’Europe, revient au Camp Nou, s’est félicité le club dans un communiqué. Mais cette fois-ci, il le fera en tant qu’entraîneur car le Néerlandais apporte plus de 20 ans d’expérience en tant que manager et huit trophées sur son CV. »



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos