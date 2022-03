Le FRAPP et son avis: trois forums sur l'eau auront lieu cette semaine à Dakar. Le forum mondial de l'eau qui est le forum des voleurs d'eau, de ceux qui veulent tout marchandiser sur Terre. Tout, y compris l'eau. Si vous n'avez pas d'argent, vous n'aurez pas d'eau: c'est cela la marchandisation de l'eau. Autrement dit la transformation de l'eau en marchandise qui se vend pour permettre aux capitalistes de s'enrichir à travers un des biens communs qui est l'EAU, renseigne le communiqué parvenu à Leral.



Lequel poursuit: "Voilà ce qui explique par exemple qu'au Sénégal la fourniture des zones urbaines en eau a été confiée par le ministre beau-frère du président de la République à Suez alors que d'autres entreprises avaient proposé un prix du m3 d'eau plus accessible aux populations. Aujourd'hui tous les citoyens voient leur factures d'eau plus chères alors qu'ils ne reçoivent ni une meilleure qualité ni une meilleure quantité d'eau. Parfois, ils ne la reçoivent tout bonnement pas.



Ce forum mondial de l'eau sera aussi celui des entreprises comme Aquatech, Flexeau...auxquelles les élus sénégalais ont confié la fourniture en eau des zones rurales après avoir dépossédé les citoyens ruraux de leur forage qu'ils géraient avec des succes-story qui auraient pu être donnés en modèles partout".



Il ajoute: "À ce forum anti-democratique vous n'entendrez pas la voix de toutes les victimes de cette marchandisation de l'eau en zone urbaine comme rurale.



Pour le FRAPP, si ce Forum mondial de l'eau était démocratique, le Sénégal ne devrait pas l'acceuillir car ces derniers mois, des émeutes et révoltes de l'eau ont été noyées dans des garde à vue, des emprisonnements, des répression par balles réelles dans le sang...Et si malgré tout le Sénégal devait l'acceuillir, il devrait mettre les populations en avant et non l'État du Sénégal disqualifié à parler d'eau aujourd'hui avec un ministre corrompu par Suez qui donne à cette même Suez le marché de l'eau.



Le forum alternatif mondial de l'eau (FAME) auquel le FRAPP va participer, qui posera les vrais problématiques, qui donnera la parole aux citoyens souverains et non aux élus corrompus par les Suez, Aquatech...

La parole sera donnée aux collectifs "Aquatech Dégage !", aux mouvements citoyens qui au quotidien sont aux côtés des populations en lutte pour leur accès à l'eau, l'équité, la justice, la démocratie et la souveraineté hydriques".



Le document conclut: "Ce forum aura lieu au CICES du 21 au 26 mars 2022. Et le FRAPP salue la confiance accordée à notre camarade Fatima Mbengue, membre du secrétariat exécutif national du FRAPP, qui a été désignée coordinatrice locale du Forum alternatif mondial de l'eau 2022 (FAME 2022) qui a lieu à Dakar".

