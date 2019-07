Le Forum civil exige la lumière sur la drogue saisie au Port et sur l'affaire du Pétrole et du Gaz Le Conseil d’administration du Forum civil exige la lumière sur l’affaire de la saisie record de la drogue au Port autonome de Dakar la semaine dernière et celle relative à la gestion des ressources naturelles, notamment l’affaire du pétrole impliquant le frère du président de la République, Aliou Sall.



Rédigé par leral.net le Lundi 8 Juillet 2019 à 12:49 | | 0 commentaire(s)|

Il demande également au Gouvernement du Sénégal de publier les rapports des corps de contrôle sur la gouvernance (IGE, Cour des Comptes, OFNAC, ARMP, etc.). Une déclaration a été faite en ce sens dans une résolution prise à l'issue de de leur réunion de trois jours à Mbour.



Birahim Seck et Cie veulent aussi que le gouvernement mette à leur disposition ,les projets de texte d’application relatifs à la loi sur le Contenu local. Ils invitent aussi les autorités étatiques à partager, avec les Organisations de la Société civile, la Stratégie nationale de la Promotion de la Citoyenneté qui devait être finalisée en fin mai 2019, conformément à la décision du Conseil des Ministres en date du 10 avril 2019.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos