Le Forum de la Paix s’ouvre à Paris ce jeudi sur fond d’urgence climatique et de la situation politique en Libye

À ce grand rendez-vous de Paris, comptant pour sa quatrième édition et qui s’inscrit dans le sillage du sommet du G20 à Rome (30-31 octobre) et de la COP26 sur le climat à Glasgow (1-12 novembre), prennent part les Chefs d’État Macky SALL, Alassane OUATTARA, Al Sissi, Georges Weah et du Botswana. Les Premiers ministres du Kosovo et de Serbie y sont attendus. Une grande conférence internationale sur la Libye sera aussi consacrée à l’agenda de ce forum de Paix sur la Paix à quelques mois seulement des élections présidentielles libyennes.



Selon la note du forum parvenue à Confidentiel Afrique, l’IFRI membre fondateur du Forum travaille aux côtés de la Fondation nationale des sciences politiques (Sciences Po), de la Fondation Körber, de la Fondation Mo Ibrahim, de l’Institut Montaigne et de la République française, représentée par le Quai d’Orsay.



Bon nombre de PDG de multinationales ainsi que plusieurs acteurs de la société civile, se prononceront à l’occasion des trois jours de discussions de ce forum afin de trouver des solutions concrètes aux énormes défis posés par la crise sanitaire mondiale de Covid-19 et de convenir d’un nouveau Plan Marshall de bonne gouvernance climatique.

Source :

