Le Gamou célébré à Massalikoul Djinane, lundi soir 15 novembre 2018

Rédigé par leral.net le Vendredi 16 Novembre 2018 à 09:00 commentaire(s)|



Cliquez-ici pour regarder plus de videos La communauté mouride de Dakar, sous l’égide de Hamadoul Mbackiou Faye, représentant spécial du khalife général des mourides, va célébrer le Gamou, commémorant la naissance du Prophète Mouhammed (PSL) dans la nuit du lundi 19 novembre au mardi 20 novembre, annonce un communiqué.

Il précise que cette manifestation religieuse se déroulera à la grande mosquée Massalikoul Djinane, sise en face de l’avenue Cheikh Ahmadou Bamba, angle Cité Port.

"La nuit sera animée par des séances de lecture du Saint Coran, des prestations de khassaïdes et de zikr des plus beaux noms du sceau des Prophètes", sans compter des conférences qui seront introduites "par d’éminentes conférenciers mourides sur la vie et l’œuvre de Seydina Mouhamed (PSL)", rapporte le communiqué selon qui la cérémonie religieuse "est prévue à partir de minuit".



APS

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook