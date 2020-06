Le Général Jean François Ndiaye dégage en touche : «L’affaire des per diem est à verser dans la poubelle des fakenews de la pandémie» «Je peux vous affirmer sans ambages, d’emblée, que cette affirmation est à verser dans la corbeille, pour ne pas dire dans la poubelle de l’histoire des fakenews ou des infox pendant cette pandémie», a martelé le président du comité de suivi de Force covid-19, face à la presse.

Rédigé par leral.net le Vendredi 12 Juin 2020 à 09:54 | | 0 commentaire(s)|

C’est en ces termes que le Général Jean François Ndiaye a évacué la polémique sur l’octroi supposé de per diem aux membres du comité de suivi de Force Covid-19. Il déclare qu’une telle chose n’a jamais eu lieu.



D’après Igfm, il a même assuré que le terme per diem ne figure sur aucun document du comité. « Je ne sais pas comment c’est sorti », lâche-t-il.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos