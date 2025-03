Le Général d’Armée Cheikh Wade : Une carrière militaire exemplaire

Le Général d’Armée Cheikh Wade a officiellement rejoint la deuxième section des officiers généraux, marquant la fin d’une brillante carrière militaire qui aura duré plus de quarante ans. Né le 22 mars 1963 à Méckhé, il a fêté ses 62 ans le 22 mars dernier. Son parcours impressionnant dans les forces armées sénégalaises, combiné à une solide formation académique et militaire, témoigne de son engagement indéfectible envers la nation.



Un parcours académique et militaire exceptionnel



Intégré aux Armées sénégalaises le 14 novembre 1983, le Général Cheikh Wade a suivi de prestigieuses formations, notamment à l’Académie royale militaire de Meknès au Maroc, ainsi qu’à l’École supérieure de Guerre de Paris. Il a également participé à des sessions de formation aux États-Unis, en France, au Ghana et au Kenya. Ces qualifications ont façonné un officier compétent, alliant expertise stratégique et leadership affirmé.



Des responsabilités de haut niveau



Au fil des ans, le Général Wade a occupé des postes clés au sein des forces armées sénégalaises. Il a notamment été Chef de corps du Bataillon de commandos, Chef de la Division opérations de l’État-major de l’Armée de terre, ainsi que Chef d’État-major général des Armées du 30 mars 2021 au 9 avril 2023. Il a également exercé des fonctions stratégiques à l’échelle internationale, en participant à des missions des Nations unies et de l’Union africaine.



Un engagement décoré



Son engagement et son courage lui ont valu de nombreuses distinctions, tant au Sénégal qu’à l’international. Parmi elles, on compte la Croix de la valeur militaire avec citations, la Médaille de l’ONU pour la MONUIK, la Médaille de l’Union africaine pour l’AMISOM en Somalie, ainsi que la Légion d’honneur française.



Aujourd’hui ambassadeur du Sénégal au Royaume-Uni, le Général Cheikh Wade entame un nouveau chapitre de sa carrière, mettant son expérience militaire et diplomatique au service du rayonnement du Sénégal sur la scène internationale.