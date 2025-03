Le Gouvernement réagit face à ses interpellations : Guy Marius dévoile des mesures prioritaires pour l’éducation et la santé annoncées Le député Guy Marius Sagna a partagé trois annonces majeures du gouvernement du Premier ministre Ousmane Sonko, marquant des avancées sur des questions prioritaires d’éducation et de santé :

Rédigé par leral.net le Jeudi 6 Mars 2025 à 10:52 | | 0 commentaire(s)|

1. Lycée El Hadji Omar Badji de Ziguinchor : Le gouvernement s’engage à prendre en charge en priorité, dès 2025, les besoins de cet établissement après un état des lieux.



2. Lycée de Malika : Une entreprise a été choisie pour la construction d’un nouveau lycée. En attendant, cinq classes préfabriquées et équipées sont en cours d’installation.



3. Réforme du statut des fonctionnaires de la santé et des productions animales : Les travaux de modification du décret n°77-895 du 12 octobre 1977 ont débuté, avec une première réunion le 25 janvier 2025.



Ces annonces résultent des réponses du gouvernement aux questions écrites du député, qui salue les engagements pris. Il invite toutefois les citoyens à suivre ces dossiers et à exprimer leurs préoccupations si les mesures annoncées ne sont pas satisfaisantes.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook