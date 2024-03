Le Groupe CANAL+ annonce son entrée au capital de la société de production sénégalaise MARODI TV Le paysage audiovisuel africain prend une nouvelle dimension avec l'annonce de l'investissement stratégique du Groupe CANAL+ dans MARODI TV, un acteur majeur de la production de séries au Sénégal. Cette initiative renforce la présence de CANAL+ en Afrique et témoigne de son engagement en faveur du dynamisme de l'économie créative du continent.



MARODI TV : Une success story sénégalaise



Fondée en 2012, MARODI TV émerge avec une vision ambitieuse : rendre accessible des contenus africains de qualité sur diverses plateformes. En se concentrant sur la production de séries, MARODI TV s'est rapidement imposée comme le premier producteur de séries au Sénégal, avec un catalogue comprenant plus de 600 heures de contenus, très prisés aussi bien localement que par la diaspora africaine.



À travers une stratégie de distribution multicanale, notamment sur les plateformes numériques et les chaînes de télévision locales et panafricaines, MARODI TV a su conquérir un large public avec des séries à succès telles que "Pod et Maridhou", "Maitresse d'un Homme Marié" et "Golden".



Un Partenariat Fructueux entre CANAL+ et MARODI TV



Il y a cinq ans, CANAL+ et MARODI TV scellaient un partenariat solide, offrant à cette dernière une visibilité accrue à travers les chaînes du groupe CANAL+ et une collaboration pour la production de séries exclusives. Cette coopération a permis la création de séries à succès telles qu' "Emprise" ou "Déchéances".



Grâce à cette alliance, MARODI TV a également pu bénéficier de l'expertise et de la portée du Groupe CANAL+ pour étendre son influence et sa distribution à travers le continent africain.



Un Avenir Prometteur avec CANAL+



Sous la direction continue de son fondateur et actionnaire majoritaire, Serigne Massamba Ndour, MARODI TV envisage un avenir prometteur en tirant parti des ressources et du réseau de CANAL+ pour développer la qualité et la diversité de son catalogue. Cette collaboration vise également à élargir la distribution des contenus de MARODI TV à d'autres langues et à étendre sa présence à l'échelle continentale.



En outre, CANAL+ et MARODI TV travaillent conjointement pour proposer un catalogue exclusif destiné à la future chaîne en Pulaar, une initiative qui témoigne de l'engagement de CANAL+ à promouvoir la diversité culturelle et linguistique en Afrique.



Une Stratégie d'Investissement Axée sur l'Afrique



L'entrée au capital de MARODI TV marque une nouvelle étape dans la stratégie d'investissement de CANAL+ en Afrique. Déjà actionnaire majoritaire de plusieurs sociétés de production sur le continent, CANAL+ réaffirme ainsi son soutien aux talents locaux et à la production audiovisuelle africaine.



Cette démarche permet à CANAL+ de consolider sa position en tant que premier ambassadeur de la création de contenus en Afrique francophone, offrant à ses abonnés une variété de programmes reflétant la richesse et la diversité des cultures africaines.



Déclarations des Responsables



Fabrice Faux, Directeur des Chaînes et Contenus de CANAL+ INTERNATIONAL, exprime sa satisfaction quant au renforcement du partenariat avec MARODI TV, soulignant l'importance de cette alliance pour le développement de l'offre de contenus de CANAL+.



De son côté, Serigne Massamba Ndour, PDG de MARODI TV, se réjouit de cette collaboration renforcée avec CANAL+, qui ouvre de nouvelles perspectives pour la production et la diffusion des contenus de MARODI TV à travers le continent.



À Propos du Groupe CANAL+



Le Groupe CANAL+, filiale de Vivendi, est un leader mondial dans la création et la distribution de contenus, avec une présence dans plus de 50 pays. Comptant près de 7 600 collaborateurs à travers le monde, le Groupe CANAL+ se distingue par son engagement à investir dans des contenus variés, allant du sport au cinéma en passant par les séries et le divertissement.



À Propos de MARODI TV



MARODI TV est le leader de la création, production et diffusion de contenu original sénégalais en wolof et en français. Fondée en 2012, la société s'est rapidement imposée comme un acteur majeur de la production de séries en Afrique, avec un catalogue de séries à succès et une communauté de millions de fans à travers le continent.



Cette annonce marque une étape importante dans l'évolution du paysage audiovisuel africain, avec une collaboration prometteuse entre deux acteurs majeurs du secteur.

