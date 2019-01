Le Havre: interpellé après avoir harcelé son ex et lui avoir envoyé 1.600 textos en 2 jours Lundi au Havre, un homme a été interpellé au domicile de son ex-petite amie qu'il harcelait au point de lui avoir envoyé 1.600 textos en seulement deux jours. Il a depuis été hospitalisé d'office.



Cette sollicitation des forces de l’ordre sera-t-elle la dernière ? Au Havre (Seine-Maritime), une femme a ainsi récemment appelé la police pour la sortir d’un mauvais pas après avoir déjà émis plusieurs alertes pour le même motif : un ex-petit ami la harcelant car ne supportant visiblement pas la rupture.



Lundi, rapportent nos confrères de 76actu, cet homme a été interpellé par les autorités. Les précédentes fois, les forces de l’ordre avaient été appelées à intervenir après que cet individu s’était introduit au domicile de son ex-compagne. C’est d’ailleurs le lieu où il a été appréhendé en tout début de semaine.



Il s’était déjà introduit à plusieurs reprises chez son ex-petite amie

La femme avait déjà porté plainte contre cette personne, laquelle avait ainsi, entre autres actes de violence, endommagé la porte d’appartement de son ex-petite amie et harcelé cette dernière de messages les jours précédents. En l’espace de quarante-huit heures, elle avait même reçu 1.600 textos de sa part.



Une hospitalisation d’office

On nous précise que l’interpellation de lundi ne s’est pas faite sans difficultés. Parce que l’individu s’est débattu, en plus d’insulter les policiers. Ces derniers ont découvert sur lui un couteau, dont il n’a toutefois pas fait usage, même si cela ne l’a pas empêché de se frapper la tête contre les murs.



Un état qui va contraindre les autorités à lui passer les menottes. Entendu malgré tout par les enquêteurs, l’homme a depuis été hospitalisé d’office.



En octobre dernier à Nantes, un homme avait été condamné à six mois de prison ferme et douze avec sursis après avoir envoyé très exactement 4.286 textos à son ex-compagne pendant six mois. La teneur de la plupart des messages était violente et menaçante, alors que le prévenu avait expliqué lors de l’audience qu’au travers de ces SMS, il cherchait alors à “reconquérir” l’élue de son cœur.













