Le Hcct et le Cese définitivement supprimés: Les 77 milliards FCfa économises serviront au plan de recrutement des enseignants

Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Décembre 2024 à 10:14 | | 0 commentaire(s)|

Malgré la destitution de leurs présidents, le Haut Conseil des collectivités territoriales(HCCT) dirigé par Aminata Mbengue Ndiaye et le Conseil économique, social et environnement (CESE) dirigé Abdoulaye Daouda Diallo, continuaient d’exister légalement. D’ailleurs, récemment, des membres de ces deux institutions avaient réclamé qu’ils soient rétablis dans leurs droits, en percevant leurs salaires ou indemnités. Ils ne seront guère entendus puisqu’hier, le Gouvernement a pris en Conseil des ministres, un projet de loi portant abrogation de la loi organique n° 2012-28 du 28 décembre 2012 portant organisation et fonctionnement du Conseil économique, social et environnemental et la loi organique n° 2016-24 du 14 juillet 2016 relative à l’organisation et au fonctionnement du Haut Conseil des Collectivités territoriales, rapporte "Le Témoin".



En clair, l’Assemblée nationale sera saisie dans les prochains jours, pour le vote de ce projet de loi qui va supprimer définitivement dans l’architecture institutionnelle du pays, le HCCT et le CESE. L’argent économisé durant un mandat de 5 ans, qui avoisine près de 77 milliards FCfa (Ndlr : HCCT 7,5 milliards par an, CESE 7,8 milliards par an) va servir, selon le Premier ministre, au plan d’urgence de résorption en personnel enseignant. Les économies budgétaires issues de la dissolution d’institutions et d’agences, seront affectées au renforcement dudit personnel, par des recrutements. Dans ce cadre, la priorité devra être accordée au personnel contractuel en place.



Mame Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook