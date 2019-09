Le MEER vilipende Moustapha Diakhaté : « Le chantage et l’ingratitude sans limites dont il fait montre en permanence en se servant de la presse pour...»

Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Septembre 2019 à 02:56 | | 0 commentaire(s)|

Le MEER vilipende Moustapha Diakhaté : « Le chantage et l’ingratitude sans limites dont il fait montre en permanence en se servant de la presse pour...»

Abdoulaye DIAGNE, Coordonnateur National du Mouvement des élèves étudiants républicains(MEER), a réplique aux multiples sorties de leur camarade de parti, Moustapha Diakhaté. Ce dernier ne raté jamais des occasions pour fustiger certaines initiatives de son mentor Macky Sall.





Pour le patron du Meer M. Diakhaté ne partage plus la ligne directrice de notre parti, encore moins les positions et les idéaux que nous défendons. "Notre désolation est profonde devant le cynisme, la délation, le chantage et l’ingratitude sans limites dont il fait montre en permanence en se servant de la presse pour formuler des avis contraires à la parole officielle sous le prétexte d’une démocratie interne dont il n’a jamais cru et en fait une interprétation erronée"dénonce M. Diagne.







Dans une colère noire, le coordinateur s'indigne de ce comportement "irresponsable, irrespectueux et déloyal" qui selon lui se démarque de toute éthique et de toute discipline de parti. "Aussi nous regrettons que le chantage et le mensonge se manifestent de plus en plus dans le débat politique, pour instrumentaliser les ressorts d’une rude adversité qui n’a pas sa place dans notre pays."



Le MEER interpelle le SEN de l’Alliance Pour la République afin "qu’il prenne ses responsabilités pour assainir un climat interne qui commence à entamer la crédibilité et l’image du parti."

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos