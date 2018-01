Le MFDC accusé de travailler avec la Gambie dans la coupe du bois

Le chargé de mission du Mouvement des forces démocratiques de la Casamance (MFDC), Oumar Ampoye Bondian, et sept autre suspects arrêtés dans le cadre de l'affaire de la tuerie de Boffa, ont été écroués hier par le doyen des juges de Ziguinchor. Du coup, ils sont désormais 24 suspects à être placés sous mandat de dépôt dans cette affaire qu est loin de connaitre son épilogue.



Dans une interview accordée à RFI, le chef rebelle dément toute action du MFDC dans ce massacre et tout rôle dans le trafic du bois. "Le MFDC n'est pas impliqué. C'est une action regrettable, parce qu'il y a eu mort d'hommes. Or nos règles coutumières nous interdisent de traiter de façon inhumaine le corps de nos ennemis".



Interpellé sur les accusations de ceux qui accusent le MFDC, de travailler avec la Gambie dans la coupe du bois, il jure: "Cela n'existe pas. Nous avons lutté et nous luttons encore contre le trafic de bois. Vous en aurez les preuves". Dans tous les cas, l’enquête de sa SR prouve que Salif Sadio raconte des histoires. Et Libération y reviendra amplement, le temps juste que les enquêtes soient bouclées.