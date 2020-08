Le Mali mis sous embargo : Un coup de massue pour les exportations du Sénégal

Ce sera un manque un manque à gagner considérable pour les opérateurs économiques sénégalais car le Mali est la première destination des exportations sénégalaises Le Sénégal va subir un coup dur de l’embargo infligé par la Cedeao qui n’a pas manqué, dans les heures qui ont suivi le coup d’Etat perpétrée hier par les militaires Maliens, de brandir un certain nombre de mesures contre les putschistes à qui elle « dénie catégoriquement toute forme de légitimité ».



En effet, par l’entremise de sa Commission qui s’est exprimée hier à travers un communiqué de presse, elle « décide de la fermeture de toutes les frontières terrestres et aériennes ainsi que l’arrêt de tous les flux et transactions économiques, commerciales et financières entre les pays membres de la Cedeao et le Mali et invite tous les partenaires à faire de même ».



Cette décision va être un véritable coup de massue pour l’économie du pays de Macky Sall dont la principale destination des exportations dans l’espace Uemoa reste le Mali. En effet, les exportations du Sénégal vers l’Uemoa selon la Direction de la prévision et des études économiques sont estimées en cette période de pandémie à 38,6 milliards au mois de juin 2020 contre 30,9 milliards le mois précédent, soit une hausse de 7,7 milliards.



Elles ont, ainsi, représenté 24,7% de la valeur totale des exportations de marchandises du Sénégal durant le mois de juin sous revu. Et la part des produits acheminés vers le Mali, principale destination des exportations du Sénégal dans l’Union, est de 45,7% sur la période.



Les cimentiers sénégalais vont être les premiers à ressentir cet embargo de la Cedeao si elle venait à être exécuté. En effet , le ciment reste le principal produit exporté vers le Mali avec une part évaluée à 28,6% en juin 2020 contre 29,1% le mois précédent.



A noter par ailleurs que la Cedeao suspend également le Mali de tous ses Organes de décision avec effet immédiat, conformément au Protocole additionnel sur la Démocratie et la Bonne Gouvernance et ce, jusqu’au rétablissement effectif de l’ordre constitutionnel.

Bassirou MBAYE









