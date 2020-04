Le Ministre Babacar Gaye, Plate-forme CORONA 221: " En réalité, on a mis les charrues avant les bœufs...." Le Ministre Babacar Gaye, Plate-forme CORONA 221 à propos du Comité de suivi des opérations Force Covid-19 : " En réalité, on a mis la charrue avant les bœufs, c'est Mansour Faye et ses collègues qui gèrent l'essentiel..."



Face à Elhadji Fallou Khouma dans l'émission Jokko, L'ancien Porte Parole du PDS et Coordonnateur du plate-forme CORONA 221 a rappelé les propositions phares qu'il avait proposées pour éradiquer la pandémie du COVID 19 par une approche communautaire dans la sensibilisation. Revenant à la gestion de la crise, il marquera son désaccord sur plusieurs points tels que le marché du riz, du sucre et de l'huile qui selon lui ne sont qu'un moyen d'enrichir une partie des hommes d'affaires au détriment de la population en affirmant ne pas comprendre qu'une entité puisse gagner un tonnage égal à dix(10) fois plus important que celui de la CSS dans le marché du sucre. Pour stopper les cas Communautaires, Monsieur Gaye proposera un confinement partiel des différentes villes qui regroupent la majeure partie des cas telles que Touba et la banlieue dakaroise pour endiguer le déplacement du virus.. Regardez.

Dimanche 26 Avril 2020



