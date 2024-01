Le Ministre Cheikh Oumar Anne depuis Paris : « Podor peut faire gagner Amadou Bâ dès le premier tour »

« Il faut voter à 82% et gagner à 96% dans le département de Podor. Cela nous donnera 180 mille voix », suffisant, a-t-il ajouté, pour permettre au candidat du camp présidentiel, de prendre une avance considérable sur ses adversaires.



Parrain du meeting organisé par le Comité d’Initiative de la Diaspora du Département de Podor, samedi 20 janvier, à Asnières-sur-Seine, Cheikh Oumar Anne a appelé à l’unité et à la mobilisation, pour atteindre l’objectif qu’il a fixé, d’autant que, pour lui, les ressortissants de Podor dans la diaspora, peuvent faire voter plusieurs personnes au pays. Il a également tenu à rendre un vibrant hommage aux Sénégalais de la diaspora, en revenant largement sur leur contribution dans le développement économique et social du pays.



« Vous occupez une place de choix dans le programme » du candidat Amadou Bâ, a-t-il fait savoir. A l’en croire, si le Premier ministre gagne la présidentielle, il mettra en place une banque de développement. « Le capital sera ouvert à la diaspora », a-t-il promis.



Auparavant, Mor Ngom a lui aussi appelé à l’unité et à la mobilisation. C’est dans cette optique, qu’il a invité les militants du camp présidentiel à voter et à faire voter leurs proches restés au pays. « Le pouvoir ne doit pas se hasarder à aller au second tour », a-t-il prévenu, sans donner de détail sur son propos. « Il nous faut sauver ce pays, pour cela, nous devons sauver ce régime », a-t-il ajouté.