Le Ministre Kalidou Diallo rend hommage à Maguette Thiam

Le ministre Kalidou Diallo a tenu à rendre un vibrant hommage à Maguette Thiam. Les deux ont partagé une trajectoire politique à travers le PIT. « C’est une grande perte pour le Sénégal, le mouvement syndical, la classe politique et son parti le PIT en particulier. Il fut avec le président Mamadou Dia et Samba Dioulde Thiam, les fondateurs et principaux animateurs du journal "And Sopi" à la fin des années 70. Saïdou Cissokho, Hamath Dansokho, Mady Danfakha, Sadio Camara. Maguette Thiam, Samba Diouldé Thiam. Sémou Pathé Guèye, Bouna Gaye, Ibrahima S-ne, Cheikh Faty Faye, Mandiaye Gaye et tant d’autres, furent ses compagnons de lutte », témoigne l’ancien ministre de l’Education nationale Kalidou Diallo, relate "Le Témoin".



« Maguette Thiam fut pour moi, un ami, un doyen et une référence, pour sa profondeur intellectuelle, son humilité, son engagement permanent pour la justice, le progrès et la solidarité envers les peuples opprimés. Il fut un grand ami de la classe ouvrière et un patriote ardent, toujours à côté des déshérités et des victimes de l’injustice, de l’apartheid d’alors, du colonialisme et du sionisme au niveau africain et international. Maguette était un symbole de modestie et de générosité pour tous ceux qui l’ont connu. C’est tout le Sénégal qui a perdu un grand homme entier et symbole de la simplicité. Je présente mes condoléances à sa famille, ses enfants que je connais bien Diatou/Marguerite Mme Kane, Paul, Michel, Charles et Moustapha, au PIT, au Sudes et à la CSA. Qu’il repose en Paix et qu’Allah l’accueille en son Paradis », ajoute Kalidou Diallo, historien, ancien membre du comité central et du bureau politique du PIT.