Le Ministre Yankhoba Diattara lance le deuxième assaut de la 2e vague à Thiès Le Ministre de l’Economie numérique et des Télécommunications Yankhoba Diattara, a pris part ce dimanche 24 janvier 2021, à la cérémonie de lancement de l’opération de désinfection et désinsectisation du marché central de Thies initiée le Comité régional de riposte de la COVID-19, dirigé le Gouverneur de la région de Thiès.



En présence du préfet du département et du Maire de la commune Thiès, le 1er Vice-président du Conseil départemental de Thiès a annoncé le lancement du deuxième assaut de la 2e vague de la COVID-19.

Le poulain de Idrissa Seck, Président du CESE, a remis au gouverneur de la région de Thies, une contribution de 1000 litres de carburant pour accompagner l’opération.



Il a annoncé une contribution de 2000 autres litres de carburant pour les forces de sécurité et de défense et 100 000 masques obtenus auprès d’un partenaire.



Le Ministre a remercié les autorités déconcentrées de Thiès, pour les efforts qui entrent en droite ligne avec les orientations du président de la République qui a montré la voie et qui a engagé le gouvernement de la République vers une synergie d’actions pour vaincre la pandémie.



Le Ministre a profité de l’occasion pour lancer un appel aux associations de base, aux délégués de quartier, aux Badianous Gokh et aux associations de jeunes, à s’engager davantage dans la lutte contre la covid- 19.

Le cérémonie a été clôturée par une visite des artères du marché, pour constater l’état d’avancement des opérations de nettoiement et de désinfection.

