Le Ministre des Collectivités territoriales, Oumar Guéye incite les collectivités territoriales à mettre en avant l’éclairage solaire et non conventionnelle.



Sur instruction du Président de la République, Macky Sall, le Ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires, Oumar Guéye, a co présidé avec son collègue du Pétrole et de l’Energie, Mouhamadou Makhtar Cissé, ce lundi 21 septembre 2020, une rencontre avec les maires au Building Administratif. Cette rencontre d’échange et de partage entre dans le cadre de la problématique de l’éclairage public au niveau des collectivités territoriales.



En effet, lors du Conseil des ministres du 12 aout 2020, le Président Macky Sall avait donné des instructions au Ministre des Collectivités territoriales et celui de l’Energie et du Pétrole de rencontrer les exécutifs locaux particulièrement les maires pour échanger sur la problématique de l’éclairage public.



« L’Energie est une composante essentielle pour le développement de notre pays, c’est la raison pour laquelle, le Président Macky Sall a pris toutes les dispositions utiles pour le développement énergétique du Sénégal. En terme de production on a atteint 13000 MGWT, alors que en 2012 on produisait que 500 MGWT »,a annoncé le ministre Oumar Gueye.



Au niveau des Collectivités territoriales, l’éclairage public est un enjeu de sécurité, un enjeu de confort, mais malheureusement les collectivités territoriales ne paient pas l’éclairage public, mais c’est l’Etat qui supporte ce lourd fardeau en terme de finance pour des raisons de sécurité public. C’est la raison pour laquelle, il a été question au cours de cette réunion de revoir la problématique de l’éclairage solaire qui a beaucoup d’avantage du fait qu’il n’y existe pas de facture à payer.



« L’objectif principal de cette rencontre était donc d’inciter et de lancer un appel aux collectivités territoriales de mettre en avant l’éclairage solaire dans les villes et campagnes au détriment de l’éclairage conventionnelle qui coutent très cher à l’Etat du Sénégal », a déclaré le Ministre des Collectivités territoriales.



Le Maire de Gaya et Secrétaire général de l’Union des Associations des Elus Locaux (UAEL) du Sénégal, Abdou Khadre Ndiaye a salué cette démarche prospective du gouvernement à aller plus vers le solaire pour réduire la facture de l’éclairage public. C’est une démarche à la foi innovante et audacieuse qui permettra d’aller vers la généralisation du programme des 50.000 lampadaires. Ils devront permettre non seulement aux grandes communes « gros consommateurs d’énergie » de pouvoir soulager la facture de l’Etat mais également dans le sens d’une équité territoriale cela permettra aux communes rurales qui constituent la majorité puissent accéder à l’éclairage public dans des conditions optimales », a- t-li fait savoir.











