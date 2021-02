Le Mohican du milieu bancaire africain et ancien ministre des Finances du Tchad Atteib DOUTOUM tire sa révérence

Atteib Doutoum, avait été aussi coopté comme Conseiller Spécial en charge de la structuration des financements et de la mobilisation des ressources des Grands Projets en Afrique chez le célèbre cabinet Maréchal&Associés, basé à Paris.

En 2019, Atteib Doutoum et le français Yves LAGARDE ont bien compris que le village planétaire doit être resociabiliser avec de nouvelles approches et mécanismes de la finance. Le tandem a concrétisé un rêve alternatif financier en lançant la structure GENESYL Finance. Selon Yves LAGARDE, interviewé par Confidentiel Afrique, le progiciel P.I.D (produit à intérêts décomposés), ne relève ni de la magie, ni de l’illusion ou d’un quelconque artifice mathématique ».

Le Tchadien Atteib Doutoum avait occupé de nombreux postes à responsabilité au sein de la Banque Commerciale du Chari et de la BSIC au Mali, au Togo, au Sénégal, au Burkina Faso et en Guinée. Il est l’une des chevilles ouvrières de la consolidation et de l’expansion des filiales de la holding libyenne, BSIC. Son dernier poste au niveau du haut establishment de la BSIC est celui de DG de BSIC Centrafrique avant d’être rappelé par le Maréchal ITNO DEBY à Ndjaména. Le défunt Attein Doutoum était une partie de l’âme de Confidentiel Afrique. Un fidèle proche et conseiller dans l’ombre de l’équipe éditoriale. À sa chère épouse, ses enfants et à tous les acteurs du monde de la finance qui ont bénéficié de ses conseils avisés, nous compatissons à cette douloureuse disparition.

Source : Une triste nouvelle aux allures d’un coup de tonnerre s’est abattu dans le milieu financier et bancaire tchadien, africain et international. L’ancien ministre des Finances de la République du Tchad, Conseiller spécial aux questions budgétaires à la Présidence de la République, celui que l’on surnomme le ‘’ Mohican’’ du milieu bancaire africain, Atteib DOUTOUM nous a quittés hier, des suites d’un malaise cardiaque. Selon son entourage familial proche, l’ex-argentier Atteib Doutoum a succombé au cours de sa prière du crépuscule ‘’ Maghreb’’.Source : https://www.lejecos.com/Le-Mohican-du-milieu-banca...

