Le Mondial de Tata : Le maillot du Président

Le peuple était massé devant les grilles du Palais de la République avec le Président qui jubilait. Un bain de foule qui impressionnait Tata, rivée devant la télé. Le Sénégal venait de gagner son ticket pour la suite du Mondial. Il entrait ainsi dans l’antichambre des pays où le football est roi.



Tata repoussa son fauteuil. Elle se dirigea vers le débarras qui servait de vestiaire à Tons, ancien ailier droit de l’équipe « Les godasses d’or » qu’il partageait avec le président de la République. Tata se vêtit du maillot de Tons qui ressemblait vaguement à celui des Anglais. Elle alla chercher une photo de l’équipe. Tons se tenait debout, les bras croisés et tout sourire. A genou, au pied de Tons, le jeune homme devenu président de la République. Devant la silhouette du jeune homme, Tata se moqua. « Le pouvoir a du bon qui vous taille un embonpoint de première classe », dit-elle à haute voix.



Le bain de foule du Président devant la grille du palais était du pain béni pour Tata qui avait bien l’intention de lui dire que l’heure était venue pour un retour de l’ascenseur au regard des plats de thiéb servis. Tata se faufila dans la marée humaine, jouant du coude, demandant qu’on lui fasse la courte échelle. Quand quelqu’un se retourna pour dire : « Way, Mére bi maillot Angleterre la sol » (1). Et Tata de rétorquer « Ki maillot présiident la won. Xalén ma yon wi ma won kako » (2 ).



1. Eh ben, elle porte le maillot de l’Angleterre (prochain adversaire des Lions)



2. Non, c’est le maillot du Président, faites- moi une haie jusqu’à lui.





Sud Quotidien