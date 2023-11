Le Mouvement Renfort/And Dolel Sunu Rew, prévoit un rassemblement majeur, en soutien à la candidature d'Amadou Bâ

La scène politique sénégalaise s'apprête à vivre un événement d'envergure, avec l'annonce du rassemblement massif organisé par le mouvement politique Renfort, sous la coordination de M. Aliou Sall, en faveur de la candidature de M. Amadou Bâ à l'élection présidentielle de 2024. Prévu pour le samedi 11 novembre 2023, cet événement suscite déjà une grande attente et devrait marquer un moment clé dans la préparation des élections à venir.



Les organisateurs promettent un rassemblement de portée nationale, attirant des partisans de toutes les régions du pays. L'esplanade du Grand Théâtre sera le théâtre de ce grand meeting, qui débutera dans l'après-midi, avec des discours des responsables du mouvement. Ces discours viseront à expliquer les raisons du choix de la candidature de M. Amadou Bâ et à mettre en lumière les projets et ambitions de ce dernier pour l'avenir du Sénégal.



Le mouvement Renfort/And Dolel Sunu Rew a également prévu d'inviter des personnalités de renom sur la scène politique, pour apporter leur soutien à la candidature de M. Amadou Bâ. Ces personnalités devraient renforcer la crédibilité de la campagne et élargir le soutien populaire en faveur du candidat.



Le coordinateur du mouvement, Aliou Sall, prendra la parole en fin de journée, pour exposer la vision et les objectifs du mouvement Renfort en prévision de la campagne électorale de 2024. Il exprimera sa gratitude envers ses partisans, pour leur soutien indéfectible et soulignera son engagement à servir le Sénégal de manière efficace et responsable.



Cet événement revêt une importance cruciale dans la course à la présidence. Il est attendu que des milliers de partisans se rassemblent pour manifester leur soutien à M. Amadou Bâ. Bien que l'issue des élections présidentielles de 2024 demeure incertaine, ce rassemblement pourrait s'avérer être un tournant décisif dans cette campagne électorale passionnante.



L'engagement et la mobilisation de ces partisans ainsi que le soutien des personnalités influentes, sont des atouts considérables pour la campagne électorale de M. Amadou Bâ. Les électeurs sénégalais attendent avec impatience, de voir comment cet événement historique influencera le paysage politique et l'issue des élections de 2024. Restez à l'écoute pour plus de détails sur cette manifestation qui promet d'être mémorable.