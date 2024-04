Le Mouvement des ABCDAIRES félicite le Président Bassirou Diomaye Faye et salue la mise en place du Gouvernement. Le dimanche 24 mars 2024, le peuple sénégalais a démontré une fois de plus sa maturité politique et sa souveraineté en élisant son cinquième Président de la République, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye dès le premier tour du scrutin dans le calme et la sérénité.

Cette élection marque un tournant dans l'histoire politique du Sénégal, avec une forte mobilisation des populations aspirant à un changement radical dans la gouvernance de notre cher pays.



Cela témoigne donc d'une volonté manifeste du peuple sénégalais de rompre avec la manière de conduire les politiques publiques mises en place depuis l'indépendance, afin d'initier un nouveau paradigme répondant adéquatement aux diverses préoccupations des populations.



À cet effet, le mouvement des Abcdaires, fondé sur les valeurs éthiques et républicaines de son parrain feu Maître Alioune Badara Cissé (ABC), s'est engagé à perpétuer son héritage en rejoignant la coalition "Diomaye Président" dès la fixation officielle de la date de l'élection présidentielle marquant ainsi la reprise du processus électoral.



Cette décision du mouvement est motivée par sa proximité avec les populations dont les aspirations sont incarnées par la coalition « Diomaye Président » avec qui, nous partageons la même vision déclinée par le programme ambitieux intitulé "Le Projet".



Notre objectif étant de placer la coalition "Diomaye Président" au sommet de l'Etat, aujourd'hui nous nous félicitons de cette réussite par l'élection de notre candidat Bassirou Diomaye Diakhar Faye 5e Président de la République du Sénégal.



La mission première de la coalition Diomaye arrivant à sa fin, le mouvement des ABCDAIRES compte rester dans la mouvance pour la mise en œuvre du projet, et traduire ainsi les défis et promesses en actes concrets.



Le Mouvement des ABCDAIRES adresse ses sincères félicitations au Président de la République, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour son accession à la magistrature suprême et suite à sa brillante prestation de serment.



De même, le Mouvement des Abcdaires salue la mise en place du gouvernement composé d’hommes et de femmes aux parcours remarquables avec à sa tête le Premier ministre Monsieur Ousmane Sonko connu et apprécié pour son dévouement au travail bien fait et à l’éthique de la responsabilité.



Le Mouvement des Abcdaires, allié de la coalition« Diomaye Président », remercie et félicite tous ses membres du Sénégal et de la diaspora pour leur implication et le travail acharné dans l’avènement de la troisième alternance consacrant l’élection du Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye à la magistrature suprême, ouvrant ainsi une nouvelle ère de réconciliation nationale.



Le Mouvement des Abcdaires félicite également les autorités administratives, civiles, militaires et judiciaires pour avoir assuré une organisation transparente et sans contestation de l'élection présidentielle, malgré un délai réduit.



Engagé aux côtés du peuple depuis sa création pour combattre l'injustice et la corruption et la mal gouvernance entre autres maux qui plombent l'envol de notre pays, le Mouvement des Abcdaires reste déterminé à apporter pleinement sa contribution à la mise en œuvre du projet « Diomaye Président »dont la réussite fera le bonheur de tous nos concitoyens sénégalais de tous bords, d'ici et d'ailleurs.



La Coordination Nationale et Internationale des Abcdaires.



