Le Mouvement national des enseignants de Pastef : «Il y a une logique machiavélique d'extinction de Pastef et d'extermination de ses membres»

Rédigé par leral.net le Mercredi 14 Décembre 2022 à 11:27 | | 0 commentaire(s)|

A en croire L'As, les membres du directoire national du mouvement des enseignants patriotes (MONEP) se sont retrouvés à Thiès, pour se prononcer sur la situation politique nationale. « En effet, depuis l'avènement de Pastef les patriotes sur l'échiquier politique national, les militants du parti connaissent et subissent toute sorte de diabolisation, d'attaques, d'intimidation, d'arrestations. Ces nombreuses victimes n'ont aucun bourreau si ce ne sont ceux qui incarnent notre Etat », souligne d’emblée Doudou Dieng coordonnateur national du MONEP. Il note une volonté « cruelle et une logique machiavélique d'extinction de Pastef et d'extermination de ses membres ».



Et pour y parvenir, dit-il, les tenants du pouvoir « procèdent, de janvier 2014 à nos jours, à des arrestations tous azimuts de nos leaders, militants et sympathisants, le dernier en date est notre frère Fadilou Keita, dont la place n’est pas en prison mais auprès de sa famille ». Pour lui, c’est dans la même veine que le complot de viols répétés a été monté « pour ternir l'image de marque d'un homme intègre, juste, pieux dont le seul tort reste son ambition, son amour et son engagement aux côtés de son magnifique peuple qui lui a tout donné et pour lequel il a fait don de soi, en l’occurrence le Président Ousmane Sonko ». C’est dans ce cadre, souligne le coordonnateur national Doudou Dieng, que le MONEP appelle au sens de la responsabilité et de l'éthique de tout un chacun, que « la justice dise le droit dans son intime conviction, rien que le droit, pour la stabilité et la paix dans ce pays que nous aimons tant et auquel nous sommes attachés ». « On dit que la justice est rendue au nom du peuple. Pour ce dossier, la procédure adoptée s'inscrit dans l'ordre normal des choses. Mais l'écrasante majorité du peuple sénégalais a déjà tranché et mieux, elle s’est fait une religion, un non-lieu total, pour absence de preuves de la plaignante », déclare le MONEP. D’après le coordonnateur national, les enseignants patriotes « exigent un non-lieu total, afin que nous puissions nous occuper des urgences quotidiennes qui nous interpellent tous. Nous exigeons ensuite la libération sans condition de tous les détenus politiques injustement arrêtés. Enfin, nous exigeons conformément à notre Constitution que le Président Macky Sall renonce à toute idée et tentative de candidature à l'élection présidentielle 2024, ses deux mandats consécutifs étant bien exercés. »

Ndèye Fatou Kébé