Le PASTEF en cavalier seul : Pas de coalition « Diomaye Président » pour les législatives (Par Boubacar Kambel Dieng) Le parti PASTEF (Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l'Éthique et la Fraternité) a officiellement décidé de se présenter seul aux élections législatives du 17 novembre prochain, mettant ainsi fin à sa collaboration avec la coalition « Diomaye Président », qui avait porté le président Bassirou Diomaye Faye au pouvoir.

Dimanche 22 Septembre 2024

Cette décision a été confirmée ce samedi lors d'une rencontre des dirigeants du parti, présidée par le président du PASTEF, Ousmane Sonko, selon la Radio Futurs Médias (RFM).



Désormais, ceux qui souhaitent soutenir le PASTEF devront s’aligner derrière sa propre liste, car il n’y aura plus de liste commune avec la coalition.



Cette autonomie marque un tournant stratégique pour le PASTEF, qui vise à obtenir ses propres députés et à renforcer son influence au sein de l'Assemblée nationale.



L'annonce de cette décision a été faite pour la première fois par les sages du parti, appelés « Magui PASTEF », symbolisant la volonté du PASTEF de prendre son indépendance et de se détacher des alliances passées.



Selon RFM, cette décision est désormais officielle. Les partis qui avaient soutenu la coalition lors de la présidentielle devront, s’ils veulent participer aux législatives, se rallier derrière la liste du PASTEF.



Le parti compte ainsi asseoir sa majorité parlementaire sans s’associer à d’autres entités pour cette échéance électorale cruciale.



