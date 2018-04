Le PDS et certains ténors de l'opposition sous très haute surveillance

Le Quotidien a appris que le pouvoir a trouvé les moyens de s’informer à la source des préparatifs du Parti démocratique sénégalais et de ses alliés, en vue de déstabiliser les forces de l’ordre dans la journée du jeudi 19 avril. C’est à partir de ces sources que les autorités savent que « Karim Wade injecte à partir de ce mardi, des moyens financiers les structures du PDS, les partis alliés, ainsi que les personnes qui se chargent de créer des foyers de tension dans plusieurs zones de la capitale ».



Les mêmes sources assurent qu’en plus de Karim Wade, des leaders comme Abdoul Mbaye, Thierno Alassane Sall et Pape Diop, seraient mis à contribution.



D’ailleurs, depuis un certain temps, les mouvements des leaders de l’opposition, ainsi que des personnalités les plus en vue, sont bien surveillés par les forces de l’ordre. Tout ce que fait le comité directeur du PDS, ainsi que les organisations affiliées, est rapporté aussitôt aux plus hautes autorités. Les services de renseignement d’autre part, ont ciblé un certain nombre de personnes, présentées dans l’organisation de la manifestation prévue le 19, pour qu’elles fassent l’objet d’une très étroite surveillance.



Le renforcement de la sécurité autour de certains bâtiments officiels et des ministères dans des endroits névralgiques de la ville est aussi suggéré, afin d’éviter que la colère et la frustration des manifestants ne s’y déversent.



Avec toutes ces mesures conservatoires, il reste à savoir si les leaders du PDS et leurs alliés auraient un plan B, autrement, ils auront d’énormes difficultés pour se mouvoir en toute aisance le jour j.

