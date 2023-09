Le PDS renouvelle ses instances à Podor

Le Parti démocratique sénégalais (Pds) renouvelle ses instances départementales. Contrairement aux autres départements où les rencontres se sont terminées en queue de poisson, celui de Podor s’est très bien déroulé, a constaté L'As.



Alioune Diop et Abdoulaye Racine Kane ont été choisis par leurs camarades libéraux, sans anicroche. Alioune Diop, actuel directeur de cabinet de Me Abdoulaye Wade, a été élu secrétaire général de la fédération départementale du Pds. Il remplace à ce poste Moussa Sow qui a rejoint l’Alliance pour la République (APR).



Abdoulaye Racine Kane, ancien directeur de cabinet de Karim Wade, a été élu président de la fédération départementale de Podor en remplacement d’Amadou Kane Diallo qui a également rejoint la mouvance présidentielle. 22 sections communales de la fédération de Podor ont pris part au renouvellement de cette instance. Pour les libéraux de Podor, la seule «chose qui vaille, c’est le retour de Karim Wade au bercail». A les en croire, l’heure est au travail et non à la distraction.