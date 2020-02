Le PÉRIL Barthélémy Dias ! (Par Néné Fatoumata Tall) Si le danger est tout ce qui menace la sûreté, l’existence de quelqu’un ou quelque chose, Barthélémy Dias incarne à lui seul, le péril populaire général et certain.



Rédigé par leral.net le Lundi 24 Février 2020 à 03:12 | | 0 commentaire(s)|

Situé à l’ouest du continent noir, point le plus avancé dans l’océan atlantique, le Sénégal est un pays de métissage, de brassage culturel et surtout, religieux.



Ainsi, la tolérance, non mieux l’acceptation de l’autre est un fait, une réalité. Le Sénégal est l'un des rares pays au monde où musulmans et catholiques enterrent leurs rappelés à DIEU dans un même cimetière. Aucun à priori dans l’appartenance religieuse, ethnique ou même dans la consonance des noms ne se décèle dans notre nation.



Alors non Monsieur Dias, ta sortie est imprudente, tes paroles hors de propos, ton discours anachronique et la teneur de tes mots, satanique.



Le gangstérisme politique, l’incivisme, l’absence de toute citoyenneté, le mépris des symboles qui incarnent la République, dont vous faites montre au quotidien, sont totalement disjoints du clergé ! L’église ne s’en mêlera point !



Ta tentative est vaine, car l’inexistence de divergences vivaces, est un héritage historique qui a fini de de devenir un socle de Concorde nationale.



Vive le Sénégal !!!



Vive la cohésion sociale !!!



Vive la République !!!







Néné Fatoumata Tall,



Ministre de la Jeunesse, responsable politique à l'APR

b[

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos