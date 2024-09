Le PM rencontre et rassure le personnel de la Primature : Ousmane Sonko annonce de prochaines rencontres avec ses différents services Le Premier Ministre Ousmane Sonko a rencontré le personnel de la Primaturepour une série d’échanges et de Concertations. Dans son discours, il est revenu sur les difficiles conditions de leurs premiers mois d’installation, mais pour plus de efficacité: Ousmane Sonko annonce de prochaines rencontres avec les différents services pour mieux indexer les problèmes propres à chaque service. Il a rappelé avoir demandé à chaque service un mémo sur sa situation…Pas uniquement pour un diagnostic, mais des esquisses de solutions. Son discours….

Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Septembre 2024 à 17:10 | | 0 commentaire(s)|

Lors de cette rencontre, le Premier ministre Ousmane Sonko a tenu à rassurer ses collaborateurs. « Je souhaite apaiser toutes les inquiétudes. Nous avons entendu des rumeurs concernant une motion de censure visant à renverser le gouvernement. Il n'y en aura pas. Certains acteurs politiques, complètement déconnectés de la réalité, soutenus par leurs médias, alimentent ces spéculations. Mais je vous assure qu'aucune motion de censure ne sera déposée d'ici le 12. Et le 12, si DIEU le veut, ils auront d'autres priorités, comme quitter l'Assemblée nationale.

