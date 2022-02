Le PSG compte lever l'option d'achat de Nuno Mendes Prêté par le Sporting Portugal au Paris Saint-Germain, le latéral gauche Nuno Mendes aurait convaincu les dirigeants parisiens de lever l'option d'achat non obligatoire de 40 millions pour un transfert lors du prochain mercato.



Rédigé par leral.net le Mercredi 16 Février 2022 à 17:23

Nuno Mendes a impressionné lors de la victoire du Paris Saint-Germain face au Real Madrid ce mardi 15 février pour le compte des huitièmes de finale aller de la ligue des Champions. Et sa performance n'est pas passée inaperçue auprès des dirigeants parisiens.



Selon 'A Bola' et le journaliste Fabrizio Romano, le PSG aurait déjà décidé de lever l'option d'achat de Nuno Mendes, fixée à 40 millions d'euros par le Sporting, alors que son prêt d'une saison avait déjà couté 7 millions d'euros au club français en début de saison.



Selon les mêmes sources, le latéral gauche de 19 ans se serait déjà mis d'accord avec Paris pour un contrat de cinq ans. Une recrue importante à un poste où le PSG a eu plusieurs lacunes lors des dernières saisons.



Le Portugais a été l'un des meilleurs joueurs parisiens face au Real, et semble s'être intégré parfaitement à un effectif rempli de stars : "personnellement, je me suis senti bien sur le terrain. J’avais beaucoup d’envie. Je pense que l’équipe a bien entamé la rencontre. Et ça m’a donné de la force pour bien faire avec mes coéquipiers et c’était important pour nous que je sois dans ma meilleure forme pour ce match", a-t-il déclaré.



"C’est un sentiment très fort, c’est une grande victoire de la part de toute l’équipe et nous sommes très heureux pour ça. Avant le match retour, nous devons rester calmes après cette grande victoire, fêter cette victoire mais de façon tranquille. Et surtout rester fixés sur nos objectifs qui est de gagner notre prochain match de championnat", a déclaré Nuno Mendes en zone de presse après son très bon match face au Real.

