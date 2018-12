Le PSG ne tremble pas contre l'Etoile Rouge de Belgrade et se qualifie pour les huitièmes de finale

Le PSG a facilement battu l'Étoile Rouge de Belgrade (4-1) et se qualifie pour les huitièmes de finale de Ligue des champions. La défaite de Naples, à Liverpool, lui permet de terminer premier du groupe.



Le match : 4-1

On promettait l'enfer au PSG, en déplacement dans le stade Marakana où l'accueil est toujours chaud. Il repart de Serbie avec une victoire, une qualification en huitièmes de finale et la première place du groupe. Là où Liverpool et Naples avaient chuté, Paris a envoyé un signal fort, en maîtrisant l'Etoile Rouge de Belgrade (4-1) et sa fougue grâce à Cavani (9e), Neymar (40e), Marquinhos (74e) et Mbappé (90e).



Le joueur : Mbappé

Filip Stojkovic va avoir du mal à dormir. Et s'il s'endort, il est possible que, dans son cauchemar, un monstre au maillot noir et à la chevelure platine le tourmente. Ce monstre, c'est Kylian Mbappé. Le Français a fait vivre un calvaire au Monténegrin : sur le premier but de Cavani, l'attaquant du PSG prend cinq mètres au latéral avant de servir son compère d'attaque.



Sur le second but, il est à l'origine du raid de Neymar. Positionné aux côtés de l'Uruguayen, dans un 4-4-2, le champion du monde s'est régalé des nombreux boulevards offerts par la défense serbe, comme sur ce raid (41e) où il manque de lucidité pour ajuster Borjan. En fin de match, il inscrit le quatrième but parisien.



Que Stojkovic se rassure : il n'est pas la première victime du Français, qui est impliqué dans treize buts en douze matches de groupes en C1.









