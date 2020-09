Le PSG va définitivement recruter Sergio Rico !

Le bonheur est dans le prêt. L'été dernier, Sergio Rico a de nouveau été prêté par le Séville FC. Après Fulham lors de la saison 2018-2019, le portier espagnol avait donc pris la direction du Paris Saint-Germain pour l'exercice 2019-2020. Mais le natif de Séville ne venait pas pour y occuper le rôle de numéro un, puisque Keylor Navas avait été débauché du Real Madrid. En effet, il venait dans la capitale française pour être sa doublure officielle.



Malgré ce statut peu évident, Sergio Rico a joué son rôle du mieux possible. Thomas Tuchel lui a donné l'opportunité de faire quelques apparitions sous le maillot parisien. Dix au total. Dans le détail, deux en Ligue 1 (contre Brest et Bordeaux), deux en Coupe de la Ligue (contre Le Mans et l'ASSE), trois en Coupe de France (contre Linas, Lorient et Pau) et enfin trois en Ligue des Champions (contre Galatasaray, l'Atalanta et Leipzig). En C1, il a parfaitement su compenser l'absence de Navas, notamment face à Leipzig, lors d'une partie du Final 8. Ensuite, il a retrouvé sa place sur le banc lors de la finale perdue face au Bayern Munich.



Un match qui signait la fin de son aventure à Paris. En effet, Sergio Rico est retourné à Séville à l'issue de son prêt. On pensait alors ne pas le revoir au PSG. Mais finalement, l'Espagnol de 27 ans va bien revenir chez les pensionnaires du Parc des Princes. En effet, Radio Marca annonce que Paris et Séville sont tout près de trouver un accord pour le transfert du gardien. Le directeur sportif Leonardo négocierait son retour avec les dirigeants andalous ainsi que son représentant. Un montant de 6 millions d'euros est avancé. Son transfert serait en bonne voie. Ce qui serait une très bonne nouvelle pour Tuchel et Paris, qui devront faire quelques jours sans Keylor Navas, positif au Covid-19. En revanche, cela scelle définitivement l'avenir d'Alphonse Aréola, invité donc à se trouver un club après son retour de prêt de Madrid.

