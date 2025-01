Le Pape nomme pour la première fois, une femme à la tête d’un dicastère

" Le Saint-Père a nommé préfet du dicastère pour les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique, la très révérende sœur Simona Brambilla, jusqu'à présent secrétaire de la même institution curiale ", a indiqué le Bureau de presse du Saint-Siège, ce lundi 6 janvier. Il s'agit de la première femme nommée à la tête d'un dicastère de la Curie romaine. Pour la seconder à la tête du dicastère, le pape a nommé le cardinal espagnol Ángel Fernández Artime, pro-préfet de ce département, chargé de la vie religieuse. Jusqu’à présent secrétaire de ce dicastère qui compte une quarantaine de fonctionnaires au Vatican, sœur Simona Brambilla prend la place du cardinal brésilien João Braz de Aviz, 77 ans, à la tête de la structure depuis 2011. La nomination d’une femme pour diriger un dicastère, avait été annoncée il y a deux ans par le pape François et, est prévue par la nouvelle constitution apostolique du pape, Praedicate Evangelium (2022).



Née à Monza en 1965, Simona Brambilla est entrée chez les Missionnaires de la Consolata, après avoir obtenu un diplôme d’infirmière en 1986. Elle y a fait sa profession religieuse en 1991 et a obtenu en 1998, une licence en psychologie à l’université Grégorienne de Rome puis un doctorat. Elle s’est rendue en 1999 au Mozambique, où elle s’est occupée de la pastorale des jeunes dans un centre d’études. Professeur de psychologie à l’université Grégorienne de Rome (2002-2006), elle a été conseillère générale de sa communauté, de 2005 à 2011. Elle est ensuite élue supérieure générale de cette communauté fondée en 1910, et présente aujourd’hui en Afrique, en Amérique, en Asie et en Europe. En 2017, elle est élue pour un second mandat de six ans. Deux ans plus tard, elle est nommée membre du dicastère pour les Instituts de vie consacrée et les Sociétés de vie apostolique, avec six autres femmes. En octobre 2023, la religieuse est choisie pour être secrétaire de ce dicastère, ce qui constituait déjà une première.



Une féminisation recherchée

Cette nouvelle nomination d’une femme à un poste à haute responsabilité, s’ajoute à d’autres effectuées par François au cours de son pontificat. Celle de sœur Nathalie Becquart comme sous-secrétaire du Synode des évêques, en 2021, fut l’une des plus significatives. La religieuse française était devenue la première femme à obtenir le droit de vote au sein de cette structure traditionnellement composée d’évêques. La même année, le pape avait nommé sœur Alessandra Smerilli comme 'numéro 2' du grand dicastère pour le Service du développement humain intégral, ainsi que sœur Raffaella Petrini comme secrétaire générale du Gouvernorat de l’État de la Cité du Vatican. Le pontife argentin a également fait entrer trois femmes au dicastère pour les Évêques, afin qu’elles puissent aussi prendre part au processus de nomination des évêques, autrefois exclusivement réservé aux hommes.



D’autres nominations ont manifesté le tournant voulu par l’Argentin, comme celle de Barbara Jatta, en 2016, qui est devenue la première directrice des Musées du Vatican de l’histoire. Il a par ailleurs promu plusieurs femmes à la fonction de sous-secrétaire – Gabriella Gambino et Linda Ghisoni au dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie, sœur Carmen Ros Nortes à la Congrégation pour les Instituts de vie consacrée, Francesca Di Giovanni à la section pour les relations avec les États de la Secrétairerie d’État.



Le départ du cardinal Braz de Aviz

En décembre 2022, le pape avait annoncé dans un entretien, qu’il nommerait une femme à la tête d’un dicastère "qui sera vacant d’ici deux ans". Il assurait qu’il n’y avait "aucun obstacle à ce qu’une femme guide un dicastère où un laïc peut être préfet". La nouvelle constitution de la Curie romaine Praedicate Evangelium le prévoit d’ailleurs. La présence des femmes à des postes de haute responsabilité a aussi été un thème très présent lors du Synode sur la synodalité (2021-2024), processus chargé notamment de rendre l’Église plus inclusive et moins cléricale. Pour la Journée internationale des femmes du 8 mars 2023, les médias du Vatican avaient diffusé des statistiques sur la présence des femmes au Vatican, à l’occasion des dix ans du pontificat de François. Si leur présence augmentait légèrement (23 % des employés), seuls 5% de femmes occupaient des postes à haute responsabilité.



Pour seconder la sœur Simona Brambilla, le pape François a nommé pro-préfet le cardinal Ángel Fernández Artime. Né en 1960, cet Espagnol a quitté son mandat à la tête des Salésiens en juillet 2024. Lors du consistoire de septembre 2023, ce disciple de Don Bosco a été créé cardinal, alors qu’il était un simple prêtre. Sa nomination à la Curie romaine était attendue. Ces changements marquent enfin le départ du cardinal João Braz de Aviz, qui aura 78 ans en avril. Depuis 2011, il supervisait les communautés religieuses présentes dans le monde. Il est l’un des rares prélats, à avoir fait le pont entre le pontificat de Benoît XVI et celui de François.