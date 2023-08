Le Parcours Extraordinaire de Mohamed Faye : Entre Triomphes sur le Terrain et Équilibre en Famille Dans cette édition spéciale de l'émission "Sur le Terrain" sur LERAL TV, nous recevons Mohamed Faye, l'une des étoiles montantes du basket-ball sénégalais et membre incontournable de l'équipe nationale. Découvrez les débuts inspirants de Mohamed Faye, son parcours remarquable au sein de l'équipe nationale du Sénégal, ses exploits mémorables à l'Afrobasket, et plongez dans son univers familial où il trouve l'équilibre entre la gloire sur le terrain et la vie de famille. Une histoire captivante d'ambition, de dévouement et d'amour.

