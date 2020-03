Le Port Autonome de Dakar va mobiliser exceptionnellement, deux milliards de francs CFA Le Port autonome de Dakar va mobiliser exceptionnellement, la somme de deux milliards de francs CFA comme contribution au Fonds de riposte et de solidarité contre les effets du COVID19, appelé FORCE-COVID19. Cette décision a été prise hier par le Directeur général du Port autonome de Dakar, Aboubacar Sédikh Bèye. Le Port, poumon essentiel de l’économie sénégalaise puisqu’il fait transiter 95% des échanges du pays, a décidé de répondre à l’appel du Président Macky Sall. Ce dernier dans le cadre de la lutte contre le COVID-19, a mis en place un Fonds de riposte et de solidarité contre les effets du COVID 19 appelé FORCE-COVID-19. Les ressources de ce Fonds serviront entre autres, à soutenir les entreprises, les ménages et la diaspora.



Répondant ainsi, à l’appel de Monsieur le président de la République, la Société Nationale du Port Autonome de Dakar et son Directeur général, M. Aboubacar Sédikh Bèye entendent mobiliser toute la communauté portuaire dans ce combat. Ainsi, le Port Autonome de Dakar va contribuer pour un illiard de FCFA, et s’engage à mobiliser auprès des acteurs portuaires^, un autre milliard de FCFA supplémentaire, pour un total de deux milliards de contribution des acteurs portuaires.



Par ailleurs, le Directeur général magnifie l’engagement et les contributions en nature et espèces de l’ensemble des associations portuaires du PAD (jeunes, femmes, cadres, associations religieuses etc.), dans ce processus.









La Cellule Communication Stratégique

