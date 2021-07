Le Pr de lettres à Grenoble, Moustapha Thiaw en renfort : Don de matériels d’un coût de 35 millions FCFA à la ville de Pikine Professeur de lettres à Grenoble, Moustapha Thiaw n’a pas oublié sa Pikine natale. Il vient de faire un acte symbolique. L’enseignant a offert un important lot de matériels d’une valeur de 30 millions à la municipalité.

Il s’agit de matériels scolaires et sanitaires, notamment 2000 ouvrages scolaires, 80 ordinateurs, 180 tables, 210 chaises, des tables bancs, des bureaux pour les enseignants, des lits électriques, des déambulateurs, des chariots, des urinoires.



Bref un conteneur entier a été remis au maire de la ville en présence de l’inspecteur d’académie de Pikine Guédiawaye, Gana Sène. De l’avis de l’édile de Pikine, Abdoulaye Timbo, ce don est le fruit d’une coopération entre l’association Culture-savoir et développement que dirige le professeur Moustapha Thiaw et la ville de Pikine. Le matériel sanitaire, dit-il, va contribuer au relèvement du plateau technique surtout dans les districts sanitaires de Dominique, Diamaguène et Sicap Mbao.



Quid du matériel scolaire ?



Gana Sène renseigne qu’il va faciliter le travail des enseignants et relever la performance des apprenants surtout dans ce contexte de pandémie à Covid-19. Pour sa part, M. Thiaw dira que le choix porté sur la ville de Pikine n’est pas fortuit parce que le maire travaille.

