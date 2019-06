Le Préfet de Dakar a interdit toutes les manifestations prévues ce vendredi (Document)

Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Juin 2019 à 07:57 | | 0 commentaire(s)|

Le préfet de Dakar Alioune Badara Sambe a interdit toutes les manifestations prévues aujourd’hui dans la capitale. La Coalition des syndicats d’enseignants et la Plateforme « Aar Li nu Bokk » avaient prévu une marche de protestation ce vendredi sur l’Avenue Bourguiba. Au même moment, deux mouvements proches du pouvoir ( Cojer et Samm Sunu Rew) annoncent un rassemblement à la Place de la Nation ex-Obélisque.



L’autorité préfectorale avance entre autres motifs, « des menaces graves de troubles à l’ordre public corroborées notamment par des appels à la défiance vis-à-vis de l’autorité de l’Etat, par des risques d’infiltrations et d’affrontements entre camps opposés… »



Aucun des organisateurs desdites manifestations n’a réagi dans l’immédiat, mais Saourou Sène, un des responsables de la coalition des syndicats d’enseignants, a déjà prévenu que leur manifestation aura lieu, « que le Préfet l’autorise ou pas ».



La plateforme Aar Li Nu Bokk tient quant à elle, une conférence de presse à 10 heures, pour se prononcer.



