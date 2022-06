Le Préfet de Ziguinchor s’oppose à la marche de Yaw

El Hadji Madické Dramé s’oppose à la marche de la coalition Yewwi Askan Wi de Ziguinchor. Le préfet interdit le rassemblement pour raison de sécurité. Il suspecte aussi des menaces réelles de troubles à l’ordre public et une violation de l’article L61 du code électoral.



La marche de ce 24 juin devait commencer à 15 heures. L’itinéraire tracé du terrain Jattir de Lyndiane et au rond-point Aline Sitoe Diatta. Ce rassemblement avait pour but de dénoncer l’arrestation de Guy Marius Sagna et la mort d’Idrissa Goudiaby.



le chef de file de Frapp France Dégage porte le décompte des personnes arrêtées à 20. La tête de liste départementale de la coalition Yewwi Askan Wi de Ziguinchor a été arrêtée au Commissariat central de la ville. Il s’y était rendu pour s’enquérir de la situation des manifestants en garde à vue, depuis la veille. Ils sont depuis placés sous mandat de dépôt.

LeQuotidien