Le Premier ministre Amadou Bâ, promet : «Dans la semaine, tous les ministres seront opérationnels»

"Un gouvernement de combat". C'est la marque que le Président Macky Sall veut insuffler à son nouveau gouvernement de 38 ministres, formé samedi, sous la conduite de son tout nouveau chef, Amadou Bâ.



Les ministres n'auront pas le temps de prendre leurs marques. Puisque, selon le Premier ministre, les choses devraient aller très vite. Amadou Bâ s'exprimait hier dans la soirée, après une longue journée de consultation, juste après la publication du nouveau gouvernement. Il est composé de 38 ministres dont 8 femmes et 8 jeunes, avec deux innovations majeures. Pour ce gouvernement, fait noter le Premier ministre, le président de la République a préféré avoir des hommes et des femmes d'expérience, engagés et immédiatement opérationnels. " Il y a eu des reconductions, des permutations mais les ministres qui étaient en activité, ont un niveau de compréhension de la gestion étatique qui peut leur permettre d'aller très vite. Il s'agira d'un gouvernement de combat, de terrain, c'est-à-dire proche des préoccupations des populations ", a expliqué Amadou Bâ dans "L'As".



Poursuivant, il a indiqué que les passations de service vont se faire en début de semaine. Mieux, dit-il, les décrets de répartition des services sont déjà finalisés. " Dans la semaine, tous les ministres seront opérationnels. Une fois après le premier Conseil des ministres, le gouvernement va, sous les orientations du chef de l'Etat, aller vite dans le travail ", a promis le chef du gouvernement. Amadou Bâ est également revenu sur la nouveauté dans ce nouveau gouvernement. Il y a des ministres auprès d'autres ministres, fait-il constater.



Cela, note le Premier ministre, traduit les orientations du président de la République. " Il y a un ministre chargé de l'Assainissement auprès du ministre de l'Eau et de l'Assainissement, pour s'occuper de la gestion et de la prévention des inondations. Il y a aussi au niveau du ministère de l'Intérieur, un ministre chargé de la Sécurité de proximité et de la Protection civile. Il y a une femme au ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération. C'est une première dans notre pays. Elle va travailler en binôme avec le ministre des Finances et du Budget ", a-t-il fait remarquer.