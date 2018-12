Le Premier ministre Boun Abdallah Dionne qualifie Karim Wade de « vrai-faux candidat »

Le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne a qualifié le candidat à la candidature de la présidentielle, Karim Wade, de « vrai-faux candidat » ce dimanche lors du premier congrès- anniversaire du mouvement citoyen And Liggey Sénégal ak Racine Alsar au King Fahd Palace, en présence de près de 20 000 Sénégalais acquis à la cause de Mamadou Racine Sy, qui a décidé d’investir Macky Sall.



Poursuivant, Mahammed Boun Abdallah Dionne exhorte Wade-fils à venir s’imposer sur le terrain politique « en vrai », au lieu d’injurier le Président de la République et de venir parler de programme et de sa vision pour le peuple sénégalais…



Visiblement aux anges devant une telle démonstration de force venant de quelqu’un qui a investi le Candidat Président Macky Sall, le Premier Ministre Mahammed Boun Abdallah Dione a estimé que Racine Sy a réussi ce que beaucoup d’actuels candidats ne peuvent faire. Pour le Premier Ministre, Racine Sy est une figure marquante du secteur privé sénégalais et africain.













