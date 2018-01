Le Premier ministre ordonne le paiement des bourses, aujourd'hui

Mis au parfum de la situation qui sévit à l'Ucad, le Premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne a pris le taureau par les cornes, en ordonnant le paiement des bourses immédiatement. Le chef du gouvernement, a d'après nos sources, joint les services compétents pour leur demander de prendre toutes les mesures idoines afinque les bourses soient payées hic et nunc.



Selon le journal L'As, le paiement des bourses devrait être effectif à partir d'aujourd'hui. Pour rappel, les étudiants de Master 2 de l’université Cheikh Anta Diop (Ucad) de Dakar et leurs camarades des Facultés de droit et de sciences, de la Faseg et de Lettres modernes (Lm), avaient déserté les amphithéâtres et autres salles de cours pour réclamer le paiement de leurs subventions de mémoire et leurs bourses, et avaient fini par bloquer l'avenue Cheikh Anta Diop. Face à cette situation, les forces de l'ordre qui les ont pourchassés, ont balancé des grenades lacrymogènes dans l'enceinte du campus social. En réaction à cet affront, les différentes amicales ont rejoint le fron,t transformant de facto le campus, en une véritable poudrière.



En effet, pour ces étudiants, l’objectif de cette grève est de réclamer leurs bourses et subventions de mémoire de Master. Selon eux, le recteur n’a pas tenu sa promesse. «Parce qu’il nous avait promis qu’il allait nous donner nos bourses à partir du 25 décembre au 5 janvier. Mais, jusque-là, nous n’avons rien reçu», affirme un étudiant. Il ajoutera: «nous avons besoin de nos bourses parce que nous sommes en train d’écrire nos mémoires. Et, avec certaines recherches, nous ne pouvons pas aller sans subvention…»