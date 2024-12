Le Président Bassirou Diomaye Faye dévoile son soutien au Pastef et raille l’opposition

Rédigé par leral.net le Lundi 2 Décembre 2024

Jusque-là, le président de la République Bassirou Diomaye Faye avait mis en «sourdine» son militantisme, pour s'ériger en véritable père de la nation. Mais lors d'une rencontre avec son camp politique, le Président Bassirou Diomaye Faye s'est permis d'être au service du Pastef, pour railler amicalement l'opposition.



Très décontracté à côté du leader du Pastef, Ousmane Sonko, le Président Faye qui n'a rien perdu de sa verve, pense que l'opposition sait très bien qu'entre elle et le Pastef, il n'y a pas photo. « On sait très bien qui a la légitimité populaire et la force de frappe dans l'espace politique », soutient-il avec une dose de sarcasme, non sans indiquer que contrairement à l'opposition, le Pastef est concentré sur les besoins des Sénégalais.



Très circonspect depuis qu'il est devenu cinquième président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye a fait savoir, en outre, que le Pastef a su marquer de son empreinte la vie politique. « Et certains concepts qu'on entend souvent dans les débats et repris par certains hommes politiques, viennent comme Label Pastef : ku mann na deff », se pâme l'ancien président du MONCAP de Pastef.



L'As

