Le Président Bassirou Diomaye Faye est arrivé à Banjul

Banjul, 20 avr (APS) – La Langue de Barbarie, l’avion transportant le président Bassirou Diomaye Faye, a atterri à 10 heures 30 à l’aéroport international de Banjul, a constaté l’envoyé spécial de l’APS.



En visite de travail en Gambie, le président Bassirou Diomaye Faye, vêtu d’un costume noir, a été accueilli à sa descente d’avion par son homologue gambien, Adama Barrow.



Le chef de l’Etat sénégalais recevra les honneurs militaires, avant un entretien informel au salon d’honneur de l’aéroport de Banjul. Il aura ensuite un tête-à-tête avec son hôte au State House, la résidence officielle du président gambien, avant de déjeuner avec lui.



Il est prévu dans l’après-midi une rencontre du président Faye avec la communauté sénégalaise établie en Gambie, forte de 400 voire 500 mille membres, selon une estimation du gouvernement gambien.



Ce déplacement du chef de l’Etat en Gambie est présenté par le Bureau d’information gouvernementale (BIG) comme revêtant ‘’une importance d’autant plus capitale qu’il s’inscrit dans le cadre de la consolidation des liens historiques de parenté et de coopération multiforme entre Dakar et Banjul’’.



Il indique qu’il illustre ‘’la ferme volonté du Chef de l’Etat de poursuivre le renforcement des relations de bon voisinage et de brassage socio-culturel entre notre pays et ses voisins immédiats’’.



Il souligne que les deux pays forment ‘’une seule et même famille’’ et étaient réunis dans la Confédération de la Sénégambie (1982-1989). Il y a aussi qu’ils ‘’sont liés par la géographie, l’histoire, la culture, mais aussi un destin commun’’.



Ainsi, ‘’leur coopération touche des domaines aussi stratégiques que la défense, la sécurité, la justice, les affaires consulaires, la libre circulation des personnes et des biens, le tourisme, l’énergie et l’environnement, etc.’’, rappelle le BIG.



‘’Au plan commercial, la Gambie figure sur la liste des principaux clients du Sénégal dans la zone CEDEAO en 2022, avec des exportations estimées à 110,7 milliards FCFA, soit 8,7% des exportations intra-communautaires.’’



Avant la Gambie, le président Faye s’est rendu à Nouakchott, jeudi dernier, pour sa première sortie du territoire national, depuis son élection à la tête du Sénégal, le 24 mars dernier.



Aps